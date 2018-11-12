Исполняющим обязанности министра экологии Башкирии назначили Мирхайдара Фатхуллина

Сегодня, 12 ноября, прямо во время совещания Радий Хабиров попросил Рустэма Марданова принять «кадровое решение» и отстранить от должности министра экологии Илдара Хадыева. Исполняющим обязанности министра природопользования и экологии в этот же день назначили Мирхайдара Фатхуллина.

Илдар Хадыев прокомментировал Медиакорсети, что в ближайшее время намерен посвятить свое время отдыху.

Справка

Фатхуллин Мирхайдар Борисович родился 31 марта 1974 года в Баймаке. Окончил Казанский финансово-экономический институт, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

В 1993–2001 годах работал в банковской системе Республики Башкортостан и Республики Татарстан.

В 2003–2004 годах – заместитель директора МУП «Инвестиционное агентство г. Уфы».

В 2005 году – заместитель начальника отдела экономики, организации труда и заработной платы Департамента пути и сооружений ОАО «Российские железные дороги».

В 2005–2007 годах – заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Андреевский кирпичный завод».

В 2007–2010 годах – генеральный директор ООО «Ай.Ди.Си».

В 2011–2014 годах – заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2014–2018 годах – советник заместителя Председателя Правительства Свердловской области.