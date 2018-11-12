Радий Хабиров о министре экологии Башкирии: «С таким руководителем работать не буду»

Сегодня, 12 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал указание премьер-министру Рустэму Марданову уволить министра природопользования и экологии республики Илдара Хадыева.

Такому решению предшествовало перечисление отрицательных заключений, которые в отношении ведомства дали такие серьезные инстанции, как прокуратура и Контрольно-счетная палата, а также комиссия Госсобрания РБ.

По их данным, которые зачитал Радий Хабиров, получается, что Министерство природопользования и экологии РБ практически пустило на самотек процесс разработки полезных ископаемых в регионе, поскольку число рейдовых проверок снизилось, геологоразведчики и разработчики недр открыто нарушают лицензионные соглашения, а иски и штрафные санкции в отношении и них не выдвигаются.

Вспомнил Радий Хабиров и свою недавнюю поездку в Баймакский район, где он столкнулся с вопиющими последствиями разработки карьеров и прочими нарушениями. После этого комитет Госсобрания занялся внесением изменений в законодательство о нелропользовании.