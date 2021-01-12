Бывшие владельцы БСК подали жалобу на решение суда о национализации компании

Напомним, после августовских столкновений активистов и сотрудников БСК, ситуацией заинтересовались не только региональные власти, но и федеральные. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить документы по приватизации компании в 2007 и 2013 годах. Ведомство выявило ряд нарушений и подало в суд. 4 декабря состоялось рассмотрение дела. Арбитражный суд Башкирии постановил истребовать в пользу государства акции БСК.