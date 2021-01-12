Бывшие владельцы БСК подали жалобу на решение суда о национализации компании

Бывшие владельцы БСК подали жалобу на решение суда о национализации компании

Вчера, 14:12ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
АО «Башкирская химия» намерено обжаловать решение арбитражного суда Башкирии, по которому 95,75 акций Башкирской содовой компании у АО «Региональный фонд», «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом „Башкирская химия“» перешли в пользу Росимущества.

Напомним, после августовских столкновений активистов и сотрудников БСК, ситуацией заинтересовались не только региональные власти, но и федеральные. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить документы по приватизации компании в 2007 и 2013 годах. Ведомство выявило ряд нарушений и подало в суд. 4 декабря состоялось рассмотрение дела. Арбитражный суд Башкирии постановил истребовать в пользу государства акции БСК.

По данным системы «СПАРК», руководителем «Башкирской химии» является Сергей Иванушкин. Отметим, что компании принадлежало 57,18% акций БСК.

Related news:
Башкирская содовая компаниясудБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы