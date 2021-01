Бывшие владельцы БСК подали жалобу на решение суда о национализации компании

АО «Башкирская химия» намерено обжаловать решение арбитражного суда Башкирии, по которому 95,75 акций Башкирской содовой компании у АО «Региональный фонд», «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом „Башкирская химия“» перешли в пользу Росимущества.

Напомним, после августовских столкновений активистов и сотрудников БСК, ситуацией заинтересовались не только региональные власти, но и федеральные. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить документы по приватизации компании в 2007 и 2013 годах. Ведомство выявило ряд нарушений и подало в суд. 4 декабря состоялось рассмотрение дела. Арбитражный суд Башкирии постановил истребовать в пользу государства акции БСК. По данным системы «СПАРК», руководителем «Башкирской химии» является Сергей Иванушкин. Отметим, что компании принадлежало 57,18% акций БСК.

