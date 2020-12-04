Суд признал незаконной приватизацию Башкирской содовой компании

Суд признал незаконной приватизацию Башкирской содовой компании

Вчера, 16:04ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 4 декабря, прошло судебное заседание в Арбитражном суде Башкирии по иску Генеральной прокуратуры России к «Башкирской содовой компании». Суд удовлетворил требования ведомства об изъятии акций БСК.

Согласно решению суда, в пользу Российской Федерации истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия», сообщает Генпрокуратура РФ.

Кроме того, суд обязал АО «Реестр» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», которые являются держателем реестра акционеров и номинальным держателем акций, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Напомним, после многодневных столкновений на Куштау экоактивистов и сотрудников Башкирской содовой компании (БСК), которые прогремели на всю страну, президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить сделки компании по приватизации в 2007 и 2013 годах. Позднее Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения в процедуре приватизации активов БСК. Тогда Минземимущество оценило ущерб в 34 миллиарда рублей.

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