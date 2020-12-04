Суд признал незаконной приватизацию Башкирской содовой компании

Напомним, после многодневных столкновений на Куштау экоактивистов и сотрудников Башкирской содовой компании (БСК), которые прогремели на всю страну, президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить сделки компании по приватизации в 2007 и 2013 годах. Позднее Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения в процедуре приватизации активов БСК. Тогда Минземимущество оценило ущерб в 34 миллиарда рублей.