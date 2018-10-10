В Уфе появился первый претендент на должность мэра
Им стал подполковник полиции в отставке.
Первым претендентом на должность главы администрации Уфы стал подполковник полиции в отставке Олег Смирнов.
О претенденте известно, что после службы в МВД он долгое время преподавал, сейчас находится на пенсии, занимается творчеством. Два года назад СМИ сообщали о том, что Олег Смирнов сочинил текст для песни об Уфе, а музыку к ней написал Урал Идельбаев.
Претендент рассказал программе «Вести-Башкортостан», что хотел бы придать работе администрации «устойчивость и нормальное функционирование, потому что очень много злоупотреблений, с которыми он всю жизнь боролся».
Напомним, конкурс на замещение должности сити-менеджера Уфы был объявлен после перехода Ирека Ялалова, в Совет Федерации. Сам конкур состоится уже довольно скоро – 29 октября. Кандидаты в кресло главы столичной администрации должны сдать экзамен на знание законодательства и представить депутатам программу развития города.