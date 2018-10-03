Ирек Ялалов получил удостоверение члена Совета Федерациии от Башкирии

Сегодня, 3 октября, стало известно, что бывший глава администрации Уфы Ирек Ялалов получил удостоверение члена Совета Федерации от Башкирии. Данный документ Иреку Ялалову вручила в Москве председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на 443-м заседании Совета. Среди

Напомним, 28 сентября, в Уфе прошло первое заседание Госсобрания-Курултая VI созыва. По результатам голосования Ялалов был наделен полномочиями сенатора от Башкирии. Его поддержали большинство депутатов. В тот же день сотрудники столичной администрации устроили Иреку Ялалову торжественные проводы.