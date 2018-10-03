Ирек Ялалов получил удостоверение члена Совета Федерациии от Башкирии
Сегодня, 13:49ПолитикаТатьяна МайороваФото: Russia Today
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Теперь карьера экс-мэра Уфы продолжится в ранге сенатора.
Сегодня, 3 октября, стало известно, что бывший глава администрации Уфы Ирек Ялалов получил удостоверение члена Совета Федерации от Башкирии. Данный документ Иреку Ялалову вручила в Москве председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на 443-м заседании Совета. Среди
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Напомним, 28 сентября, в Уфе прошло первое заседание Госсобрания-Курултая VI созыва. По результатам голосования Ялалов был наделен полномочиями сенатора от Башкирии. Его поддержали большинство депутатов. В тот же день сотрудники столичной администрации устроили Иреку Ялалову торжественные проводы.
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