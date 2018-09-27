Ирек Ялалов о своём уходе: Сегодня утром проснулся - будто заново родился
Сегодня, 10:57ПолитикаВиктория КуприяноваФото: Виктория Куприянова
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Теперь уже экс-глава столичной администрации поделился с коллегами и журналистами первыми ощущениями после официальной отставки.
Сегодня, 27 сентября, сразу после принятия депутатами горсовета решения о досрочной отставке Ирек Ялалов рассказал, что ему стало значительно легче от осознания того, что он больше не является мэром Уфы.
- Я обращаюсь к будущему человеку, которого изберёт депутатский корпус. Это ответственность, - напомнил Ирек Ялалов. - Каждый день я себя чувствовал верблюдом из каравана, сзади - ишаки, гружённые товаром. Сегодня утром проснулся, и у меня такое облегчение - как будто заново родился.
Известно, что исполняющим обязанности главы администрации Уфы будет первый вице-мэр Салават Хусаинов.
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