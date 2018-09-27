Ирек Ялалов о своём уходе: Сегодня утром проснулся - будто заново родился

Сегодня, 27 сентября, сразу после принятия депутатами горсовета решения о досрочной отставке Ирек Ялалов рассказал, что ему стало значительно легче от осознания того, что он больше не является мэром Уфы.

- Я обращаюсь к будущему человеку, которого изберёт депутатский корпус. Это ответственность, - напомнил Ирек Ялалов. - Каждый день я себя чувствовал верблюдом из каравана, сзади - ишаки, гружённые товаром. Сегодня утром проснулся, и у меня такое облегчение - как будто заново родился.