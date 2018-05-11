Больше половины жителей России не хотят повышать пенсионный возраст

Как пишет газета «Известия» 11 мая, за повышение выступают только 6% опрошенных, а снизить пенсионный возраст считают необходимым 35 % россиян.

Те, кто выступают за повышение пенсионного возраста, считают, что для мужчин эта планка должна составлять 63 года, для женщин – 60 лет. При этом за изменения в пенсионной системе в основном ратует молодежь, старшее поколение существующие сроки выхода на заслуженный отдых считает наиболее приемлемым.

В опросе приняли участие более семи тысяч человек.