Больше половины жителей России не хотят повышать пенсионный возраст
В России более половины жителей страны считают оптимальной сегодняшнюю планку пенсионного возраста.
Как пишет газета «Известия» 11 мая, за повышение выступают только 6% опрошенных, а снизить пенсионный возраст считают необходимым 35 % россиян.
Те, кто выступают за повышение пенсионного возраста, считают, что для мужчин эта планка должна составлять 63 года, для женщин – 60 лет. При этом за изменения в пенсионной системе в основном ратует молодежь, старшее поколение существующие сроки выхода на заслуженный отдых считает наиболее приемлемым.
В опросе приняли участие более семи тысяч человек.
Напомним, Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время кабмин внесет на рассмотрение Госдумы поправки в законодательство, связанные с изменениями пенсионной системы. Их обсуждение ведется уже не первый год. Все инициативы рассматриваются с учетом мнения экспертного сообщества.