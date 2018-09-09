В Башкирии колл-центр по мониторингу выборов поступило уже свыше 100 звонков

В Башкирии в колл-центр по мониторингу выборов поступило с утра сегодня, 9 сентября, уже свыше сотни обращений. Об этом сообщила руководитель Общественного пресс-центра Алла Воропаева.

Как оказалось, многие жители республики не владеют информацией о том, где находится их избирательный участок, где получить открепительные удостоверения, каков порядок голосования.

- По всем вопросам специалисты дают разъяснения, - сообщила Алла Воропаева. - Были обращения и на другие темы, не касающиеся выборов. Но мы их тоже регистрировали и передавали в соответствующие службы.

Уточним, что телефон колл-центра переведен на многоканальный режим и сегодня будет работать в круглосуточном формате. Звонить можно по номеру: 8-800-347-2-102.