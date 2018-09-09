Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
В Башкирии колл-центр по мониторингу выборов поступило уже свыше 100 звонков
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2017 12 25 000 01 1

В Башкирии колл-центр по мониторингу выборов поступило уже свыше 100 звонков

9 сентября 2018, 12:51ПолитикаТатьяна Майорова
Читайте
также
Мусорная реформа в Башкирии: главное
Танцы с бубном вокруг памятника Рудольфу Нурееву в Уфе: кто установит, где и зачем
Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно