Радий Хабиров поручил установить день, после которого нельзя класть асфальт

Председатель госкомтранспорта Тимур Мухаметьянов доложил об общей ситуации по строительству дорог в Башкирии.

- Башкирия занимает второе место по протяженности дорог в стране, более 47 тысяч километров, - сказал Тимур Мухаметьянов.

Из них 33 500 км - это дороги муниципальные. Как оказалось, самый низкий процент освоения денег, выделенных на строительство дорог и транспортной инфраструктуры – 87% - относится именно к этому уровню.

Фото: Youtube.com

Глава госкомтранспорта подготовил слайд, в каких районах дела идут хорошо, а где не очень. Врио главы региона предложил связаться с главами районов, где деньги осваиваются плохо. Первым вышел на связь глава Бурзянского района.

Он рассказал, что статистику портят два моста, которые никак не могут построить в районе. Один мост в деревне Набиево не могут возвести аж с 2011 года, второй – в Ново-Мунасипово – с 2016 года.

- Прошу в понедельник доложить, когда глава с министром пешком по этим мостам пройдутся, - дал поручение Радий Хабиров.

Глава Куюргазинского района пожаловался на затягивание сроков при принятии заявок от районов в минэкономразвития, тут новый глава региона потребовал от министерства внедрить «дружественный интерфейс» в работе с главами муниципалитетов.

Интересное началось, когда стали слушать главу Благовещенского района. Тот бодро доложил, что работы по строительству дороги будут завершены 14 ноября.

Это возмутило Радия Хабирова. И он обратился к присутствующим в зале чиновникам:

- А есть у нас в республике правило такое, которое бы запрещало категорически производить асфальтовые работы, например, начиная с какой-то даты, допустим, с 1 ноября?

Председатель госкомтранспорта пояснил, что есть федеральные нормы, согласно которым при нулевой температуре класть горячий асфальт уже нельзя, но конкретной даты такой в Башкирии нет.

Глава Благовещенского района попытался оправдаться, мол, работы с горячим асфальтом практически закончились, осталось принять работы и оплатить.

Радий Хабиров немедленно отреагировал:

- Отправьте туда сегодня съемочную бригаду, и пусть сотрудник Контрольного управления поедет и все проверит. И если глава района вводит в заблуждение, то нам с вами предстоит очень тяжелый разговор.

Чуть позже глава Татышлинского района, отчитываясь по ситуации в районе, сказал, что у них «осталось немножко тротуар асфальтировать». Видимо, это тоже немного подлило масла в огонь.

Завершая обсуждение темы, Радий Хабиров резюмировал: