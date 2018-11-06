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Радий Хабиров поручил установить день, после которого нельзя класть асфальт
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Радий Хабиров поручил установить день, после которого нельзя класть асфальт

Сегодня, 11:57ПолитикаРазиф АбдуллинФото: ufacity.info
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