В H&M рассказали о дате закрытия магазинов в Башкирии по всей России

В H&M рассказали о дате закрытия магазинов в Башкирии по всей России
В H&M рассказали о дате закрытия магазинов в Башкирии по всей России
Вчера, 18:11ПолитикаАзамат НуховФото: Mkset.ru
В пресс-службе компании прокомментировали появившуюся в сети информацию о точной дате закрытия магазинов

Ранее в сети появилась информация о том, что магазины сети H& M закроются на территории России 30 ноября. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе торговой сети.

Так, сообщается, что магазины продолжат работать до того момента, пока не будет распродана большая часть товаров. Отметим, что аналогичным образом ситуацию прокомментировали корреспонденту Mkset при обращении на горячую линию компании.

Напомним, магазины шведской марки одежды и аксессуаров в Уфе открылись 10 августа после того, как в марте этого года в компании объявили о приостановке деятельности на территории РФ.

Позднее стало известно о том, что компания приняла решение окончательно покинуть российский рынок, перед этим временно открыв магазины для покупателей. Стоит отметить, что открытие магазинов в уфимских торговых центрах вызвало волну ажиотажного спроса среди жителей города. Следствием этого стали опустевшие вешалки и полупустые стенды.

Примечательно, что во время шоппинга многие уфимцы столкнулись с проблемами при оплате товаров на кассе, а также с рядом других проблем. В их числе прекращение действия программы лояльности, а также программы по приёму вещей на переработку.

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