Общественники передали главе Башкирии петицию против пенсионной реформы

Одним из основных требований, которые содержатся в петиции, является проведение референдума на тему повышения пенсионного возраста, НДС и цен на бензин.

Во время передачи петиции в приемную возникла небольшая перепалка с представителем НОДа, которая, однако, не помешала делегации выполнить свою миссию и доставить документ по назначению.