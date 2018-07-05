Общественники передали главе Башкирии петицию против пенсионной реформы
Сегодня, 15:34ПолитикаТатьяна МайороваФото: ProUfu.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Активисты «Левого фронта» доставили в приемную Рустэма Хамитова петицию длиной почти два метра.
Накануне, 4 июля, делегация «Левого фронта» передала в приемную главы Башкирии Рустэма Хамитова петицию с подписями жителей республики.
Одним из основных требований, которые содержатся в петиции, является проведение референдума на тему повышения пенсионного возраста, НДС и цен на бензин.
Во время передачи петиции в приемную возникла небольшая перепалка с представителем НОДа, которая, однако, не помешала делегации выполнить свою миссию и доставить документ по назначению.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: ProUfu.ru
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей