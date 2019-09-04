Антирейтинг «Единой России» сформировал новую тенденцию среди членов партии

В частности, из 16 кандидатов, которых поддержала партия, лишь 10 человек не побоялись ассоциировать себя с «Единой Россией» напрямую, остальные же пошли в самовыдвиженцы.

Как сообщают «Новые известия», самовыдвиженчество становится тенденцией, которая в будущем может только нарастать. Так, в Москве на выборах в Московскую городскую думу, единороссы вообще не стали выставлять кандидатуры от партии, а поддержали 26 самовыдвиженцев, разрешив им пользоваться символикой партии. И хотя пока это не мешает партии власти брать большинство мандатов и голосов, эксперты уверены, что все может измениться.

Напомним, 8 сентября в России будут выбирать 16 региональных руководителей, в 13 регионах — депутатов законодательных органов госвласти, также пройдут довыборы в Госдуму по 4 одномандатным округам.

По данным ВЦИОМ на 23 августа, рейтинг «Единой России» составил 32,5%, уровень доверия граждан к лидеру партии Дмитрию Медведеву — 39,3%. Еще никогда ранее рейтинг правящей партии не был таким низким: в 2011–2013 гг., когда проходили митинги на Болотной, рейтинг не опускался ниже 40%. Эксперты считают, что низкий рейтинг партии и ее высокий антирейтинг связаны, в первую очередь, с проведением пенсионной реформы и ростом бедности.