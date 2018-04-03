В Екатеринбурге депутаты все-таки отменили прямые выборы мэра

В Свердловской области депутаты местного регионального Законодательного собрания приняли законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Об этом сообщил «Интерфакс».

По официальным данным, за законодательную инициативу, предложенную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, проголосовали 42 депутата, при этом четыре парламентария высказались против. Таким образом закон был принят в третьем, окончательном чтении.

Законопроект представил первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, по словам которого преимущество новой модели выборов мэра региональной столицы «состоит в том, что концентрация всех необходимых полномочий в рамках одного должностного лица обеспечивает возможность выполнения всех задач».

В соответствии с законопроектом, отныне главу Екатеринбурга будут избирать не население, а депутаты, рассматривая кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

На заседании Законодательного собрания также предполагалось рассмотреть альтернативный законопроект о сохранении прямых выборов мэра Екатеринбурга, предложенный Вячеславом Вегнером. Однако автор отозвал его незадолго до заседания.

Политическую ситуацию в Екатеринбурге прокомментировал политолог Аббас Галлямов:

- Полгода назад Евгений Куйвашев набрал на выборах губернатора Свердловской области 62 процента. Первым большим делом после этого для него стала отмена выборов мэра столицы региона, который только что за него проголосовал. Выглядит это несколько странно. Если ты пользуешься такой серьезной народной поддержкой, то зачем отменять выборы? Зачем отказываться от возможности дополнительной легитимизации своей власти и своего курса? Ни один нормальный политик на такое никогда бы не пошёл, - поделился мнением Аббас Галлямов. - Вопросы риторические, ведь ответ очевиден: Евгений Куйвашев знает реальную цену своих процентов.

Напомним, действующим мэром Екатеринбурга является Евгений Ройзман. Он был избран на выборах в сентябре 2013 года. В городе также существует должность сити-менеджера: ее занимает Александр Якоб, утвержденный на этот пост депутатами городской думы в октябре 2013 года.