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Ялалов о системе назначения мэра Уфы: Это тоже выборы, но выбирают депутаты
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Ялалов о системе назначения мэра Уфы: Это тоже выборы, но выбирают депутаты
Вчера, 21:08Политика
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