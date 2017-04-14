Ялалов о системе назначения мэра Уфы: Это тоже выборы, но выбирают депутаты

Глава администрации Уфы готов участвовать в прямых выборах мэра, если это сочтет нужным региональный парламент. Он также подчеркнул, что существующая система тоже является выборной.

- Я спокойно отношусь к этому, - заявил Ялалов сегодня в ходе прямого эфира на телеканале "Вся Уфа" в ответ на вопрос о том, как он относится к идее проводить прямые выборы, недавно отвергнутой Госсобранием-Курултаем. - Мы работаем в том правовом поле, которое нам делегировало Госсобрание-Курултай. Если законодатель сочтет нужным, пожалуйста.

При этом Ялалов подчеркнул, что действующая система по сути тоже является выборной.

- Это тоже выборы, - отметил он. - Просто выбирают депутаты.

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