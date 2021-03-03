Депутат Горсовета Уфы Андрей Носков отозвал иск к Лилии Чанышевой и Алле Яковлевой

Депутат Горсовета Уфы Андрей Носков отозвал иск к Лилии Чанышевой и Алле Яковлевой

Сегодня, 15:47ПолитикаАнна КононоваФото: Горсовет Уфы
Депутат Городского собрания Уфы и владелец «ПСК-6» Андрей Носков отозвал исковое заявление к координатору штаба Навального Лилии Чанышевой и активистке Алле Яковлевой. Напомним, иск касался видеоролика, посвященного строительству компанией многоэтажки на Шота Руставели.

Напомним, летом 2020 года штаб Навального выпустил видео «Депутат Носков: рушу, что хочу». Ролик касался строительства многоэтажки «ПСК-6» во дворе улицы Шота Руставели, против которой выступили жители, в том числе Алла Яковлева. Из-за некоторых заявлений активисток Андрей Носков обратился в суд. Он признал высказывания девушек несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию депутата. Суд также обязал удалить ролик и выплатить по шесть тысяч рублей Носкову в качестве моральной компенсации.

Не согласившись с решением, они подали апелляционную жалобу, рассмотрение которой началось в конце февраля в Верховном суде. Однако заседание было перенесено на март.

Как рассказала Алла Яковлева Mkset, накануне Андрей Носков отозвал иск. Как сообщила ей соответчица Лилия Чанышева, это связано с тем, что юрист, который проводил осмотр видеоролика, не имел доверенности депутата. Данное заявление было отражено в апелляционной жалобе. Информацию об отсутствии доверенности подтвердил нотариус, в присутствии которого просматривали видео.

[Андрей] Носков забрал свой иск из-за того, что не хочет быть проигравшим, считает Алла Яковлева.

Активистка также надеется, что Андрей Носков отзовет иск на 750 миллионов рублей к мэрии Уфы.

Материалы по теме:
горсовет УфысуддепутатБашкирияУфа
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы