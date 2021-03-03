Депутат Горсовета Уфы Андрей Носков отозвал иск к Лилии Чанышевой и Алле Яковлевой

Напомним, летом 2020 года штаб Навального выпустил видео «Депутат Носков: рушу, что хочу». Ролик касался строительства многоэтажки «ПСК-6» во дворе улицы Шота Руставели, против которой выступили жители, в том числе Алла Яковлева. Из-за некоторых заявлений активисток Андрей Носков обратился в суд. Он признал высказывания девушек несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию депутата. Суд также обязал удалить ролик и выплатить по шесть тысяч рублей Носкову в качестве моральной компенсации.