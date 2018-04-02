В Уфе дело о вынесенном бюллетене рассмотрели по поручению Эллы Памфиловой

В его присутствии в ТИК Советского района Уфы сегодня рассмотрели заявление журналиста «Эхо Москвы» в Уфе Руслана Валиева, который обратил внимание на нарушение при подсчете голосов на УИК № 413.

Бюллетень вынесли, но его пропажи никто не заметил

Руслан Валиев заявил, что 18 марта на этом избирательном участке он взял свой бюллетень, зашел в кабинку для голосования, потом прошел мимо и забрал бюллетень с собой. Потом, когда были опубликованы данные об итогах голосования, он увидел, что в графе «утерянные бюллетени» стоял ноль. То есть его голосом кто-то распорядился не так, как решил он сам.

После этого он написал заявление в ТИК Советского района Уфы и ЦИК Башкирии, в нем он попросил произвести пересчет голосов и просмотреть видеозаписи с УК №413, чтобы проверить правильность подсчета голосов.

Заседание ТИК Советского района Уфы сегодня было не совсем обычным. На него прибыл член ЦИК России Евгений Шевченко и председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев.

Фото: Facebook

Шевченко получил прямое поручение от председателя ЦИК России Эллы Памфиловой разобраться в ситуации. В свою очередь она узнала об этом вынесенном бюллетене от журналистов радиостанции «Говорит Москва» во время прямого эфира с ее участием.

Версии сторон

Начали разбираться. Евгений Шевченко первым делом попросил показать вынесенный избирателем бюллетень и печать избирательной комиссии, видимо, чтобы лично убедиться в том, что бюллетень – «правильный».

После небольшой паузы печать принесли, сверили и каких-то признаков подделки бюллетеня не нашли.

Фото: Facebook

- Были такие провокации: в отдельных субъектах находили бюллетени неустановленного образца, - пояснил свое внимание к деталям Евгений Шевченко.

Председатель УИК № 413 Сергей Дементьев признал наличие «технической ошибки из-за человеческого фактора».

- Мы делали всё по процедуре, - начал он. – И тут обнаружили бюллетень неустановленного образца. Произошла ошибка. Мы признаем, что должны были составить акт, но этого не сделали. Человеческий фактор.

То есть по закону, все-таки надо было этот факт отразить в специальном акте, бюллетень положить в отдельный конверт, а в комиссии решили его включить в число недействительных бюллетеней.

Как-то не вызывает доверия этот факт. Складывается впечатление, что одного бюллетеня хватились, решили «доложить», чтобы не портить арифметику выборов, а потом, когда дело дошло до выяснения истины - придумали этот «неустановленного образца» бюллетень.

10 дней на установление истины

Самое интересное, что по закону разбираться в ситуации, как выяснилось, уже поздно.

- Вы как избиратель в течение 10 дней могли бы обратиться в суд и потребовать пересчета голосов, - обратился к журналисту Валиеву Евгений Шевченко. – Но срок этот истек.

Как выяснилось потом, Руслан Валиев об этой норме закона – о сроке в 10 дней для обращения в суд – попросту не знал. А поскольку его делом занимались в избирательных комиссиях, то думал, что воспользуется своим правом искать истину в суде – позже. Только времени у него уже не осталось.

Тут масла в огонь подлил член УИК № 413 с правом совещательного голоса от кандидата Собчак Рамиль Вахитов. Он заявил, что на этом участке нарушений было гораздо больше, чем просто один непонятно как посчитанный голос журналиста.

- Самое главное – процедура подсчета голосов не была прозрачной, нам не показывали бюллетени, чтобы было видно, за кого же проголосовал избиратель, - сказал он. – По итоговому протоколу явка была – около 1880 человек, а по моим подсчетам – 1500.

- Откуда такая разница? – задался вопросом, оставшимся без ответа, Рамиль Вахитов. – По видеокамерам это легко установить. Все легко доказывается и просчитывается, только это никому не нужно.

Со стороны УИК вскоре парировали, мол, Вахитов вносил ненужное напряжение в работу комиссии, «размахивал руками» и даже «грубо толкнул сотрудницу УИК». Пришлось дважды вызывать полицию. И вот в этой эмоциональной обстановке и была допущена «ошибка».

- Почему от вас не было письменных жалоб в тот день? - спросил Вахитова зампредседателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов. На что тот дал не очень понятный ответ, мол, «подача жалобы – это формальность, а на его устные заявления никто не реагировал».

- Почему не позвонил в ТИК, мы бы с удовольствием приехали? – вставил реплику член ТИК Советского района Уфы Альберт Хусаинов. – Всё надо делать вовремя. Почему не позвонили?

- Невозможно было дозвониться.

Всё происходящее можно было смотреть в прямом эфире в Facebook, прямую трансляцию вел журналист Стас Михайлов. Пользователи в этот момент стали комментировать ситуацию:

- Выявили виновного в неправильном подсчете голосов - это наблюдатель Рамиль, который не позвонил в ТИК и не написал письменную жалобу.

Ошибка или нарушение?

Член ЦИК Башкирии с правом совещательного голоса Артур Асафьев подвел некоторый итог обсуждению:

- Есть два варианта решения. Можно признать случившееся «технической ошибкой». А можно провести более тщательное расследование.

Как можно было понять из дальнейшего обсуждения, по данному факту обратились в прокуратуру, которая и решит, кто прав, кто виноват.

Правда, один из участников обсуждения намекнул, что можно наказать и того, кто вынес бюллетень.

- Есть и ответственность за незаконное завладение государственной собственностью, - сказал человек в сером костюме.

На что Евгений Шевченко немедленно отреагировал:

- Законом не предусмотрена ответственность за вынос бюллетеня. Если только он не участвовал в «карусели».

Также на заседании ТИК стало известно, что председатель УИК № 413 скорее всего подаст в отставку. А другим членам УИК, скорее всего, придется расстаться с этой почетной обязанностью организовывать выборы, если, конечно к такой рекомендации Шевченко прислушаются.

Вместо выводов

Мы спросили у Руслана Валиева, доволен ли он проведенным "разбором полетов".

- На 50% я удовлетворен, потому что признали само событие, - сказал он. - А наполовину - нет, потому что случившееся признали "технической ошибкой", а не грубым нарушением закона.

Бюллетень журналист вынес с собой"на память", поскольку среди указанных кандидатов не было ни одного, за кого он хотел проголосовать. И не было графы "против всех".

Может, стоит ввести эту графу - и никто бюллетеней не захочет с собой выносить? Хороший вопрос.