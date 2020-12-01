Матвиенко предложила субъектам РФ внедрить опыт Башкирии в сфере семейной политики

Матвиенко предложила субъектам РФ внедрить опыт Башкирии в сфере семейной политики

Вчера, 13:59ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Правительство РБ
Накануне, 30 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в заседании совета федерации при президенте России. Политики обсуждали работу в сфере защиты семьи и детей.

Председатель совета федерации федерального собрания России Валентина Матвиенко привела в пример положительный опыт Башкирии в создании единого органа, курирующего вопросы семьи, труда и соцзащиты и предложила использовать эту идею другим регионам страны.

– Не секрет, что сейчас полномочия по поддержке семьи и детства распределены между различными министерствами и ведомствами. Отсюда, как говорится в пословице, у семи нянек дитя без глаза. При этом мы видим успешные примеры в ряде регионов, когда создаётся, условно говоря, министерство семьи, на которое замыкается вся работа. И число социальных сирот вскоре ощутимо сокращается, заявила Матвиенко.

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