«Россети» поддержали Матвиенко ввести госполитику формирования энерготарифов

По словам заместителя гендиректора по экономике и финансам «Россетей» Павла Гребцова, компания согласна с инициативой, которую 28 февраля 2020 года предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор призвала ввести единую госполитику в сфере установления тарифов в электроэнергетике. Сейчас в регионах РФ разные тарифы на электроэнергию, и порой они могут отличаться в несколько раз, подчеркнул Гребцов. Об этом пишут «Новые известия».

К примеру, в Иркутской области тарифы в 3,8 раза ниже, чем в Бурятии, и в восемь раз меньше, чем в Туве. Гребцов заявил, что столь существенная разница в тарифах создает дискриминационные условия для потребителей электроэнергии и мешает инвестиционным вложениям в развитие тех российских регионов, где установлен высокий тариф.

В компании объяснили, что низкие цены на электроэнергию в Иркутске объясняются наличием сформированного еще в Советском Союзе комплекса энергоемких производств (цветная металлургия, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность) и трех гидроэлектростанций.