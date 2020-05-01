В Башкирии назначили главу минзема и 26-летнюю, самую молодую главу госкомитета
В республике назначен министр земельных и имущественных отношений и глава комитета по внешнеэкономическим связям.
Теперь в Башкирии минзеимущество возглавит 44-летняя Наталья Полянская, указ о ее назначении на должность уже подписан главой Башкирии Радием Хабировым. Ранее Полянская занимала должность исполняющей обязанности главы ведомства после ухода предыдущего руководителя – Гульшат Арслановой.
Наталья Полянская родилась в Уфе, закончила Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работать начала в 1992 году в Уфимской фабрике спортивных изделий. Долгое время работала юристом.
Назначение также получила и 26-летняя Маргарита Булычева из Москвы, которая заняла место председателя госкомитета по внешнеэкономическим связям. Булычева закончила журфак МГУ и Высшую школу экономики, работала продюсером в службе международной информации «Медиа-контент».
В Уфе начала работать в 2013 году, когда возглавляла уфимское Конгресс-бюро «Офис группа», созданную специальнопод саммиты ШОС и БРИКС.