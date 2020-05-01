В Башкирии назначили главу минзема и 26-летнюю, самую молодую главу госкомитета

Теперь в Башкирии минзеимущество возглавит 44-летняя Наталья Полянская, указ о ее назначении на должность уже подписан главой Башкирии Радием Хабировым. Ранее Полянская занимала должность исполняющей обязанности главы ведомства после ухода предыдущего руководителя – Гульшат Арслановой.

Фото: фото с сайта правительства

Наталья Полянская родилась в Уфе, закончила Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работать начала в 1992 году в Уфимской фабрике спортивных изделий. Долгое время работала юристом.

Фото: facebook.com

Назначение также получила и 26-летняя Маргарита Булычева из Москвы, которая заняла место председателя госкомитета по внешнеэкономическим связям. Булычева закончила журфак МГУ и Высшую школу экономики, работала продюсером в службе международной информации «Медиа-контент».