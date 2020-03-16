Из ФСИН - в главы: в правительстве Башкирии сообщили о новых кадровых назначениях
16 марта, 11:28ПолитикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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На оперативке были представлены сразу три новых руководителя.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 16 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров сообщил о новых кадровых назначениях.
Так, Бирский район возглавил Антон Талалов, который ранее работал первым заместителем Управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Андрей Иванюта, ранее известный как депутат Госсобрания РБ и минспорта, стал официально главой Белорецкого района.
Госкомитет по внешним связям Башкирии возглавила 26-летняя Маргарита Болычева, которая ранее была первым замом главы ведомства и возглавляла до этого также конгресс-бюро республики.
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