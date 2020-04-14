На оперативке в мэрии Уфы сообщили о новом кадровом назначении

Сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о новых кадровых изменениях.

Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Советского района Уфы назначен Ильнур Идиятуллин, который до недавнего времени являлся заместителем начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства столичной администрации.

Ульфат Мустафин охарактеризовал его как хорошего работника и пожелал успехов на новом месте. Ильнуру Идиятуллину нет еще и сорока лет.