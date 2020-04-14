На оперативке в мэрии Уфы сообщили о новом кадровом назначении
14 апреля, 09:59ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Об этом сообщил на оперативке глава города Ульфат Мустафин.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о новых кадровых изменениях.
Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Советского района Уфы назначен Ильнур Идиятуллин, который до недавнего времени являлся заместителем начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства столичной администрации.
Ульфат Мустафин охарактеризовал его как хорошего работника и пожелал успехов на новом месте. Ильнуру Идиятуллину нет еще и сорока лет.
Напомним, оперативки в мэрии Уфы уже третью неделю проводятся в режиме видеоконференции из-за угрозы коронавируса.
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