Врач covid-госпиталя из Уфы выпустил бесплатную методичку по борьбе с коронавирусом

Врач covid-госпиталя из Уфы выпустил бесплатную методичку по борьбе с коронавирусом

Вчера, 09:06ОбществоКарина МамаеваPhoto: Instagram
Сотрудник инфекционного госпиталя в Зубово под Уфой, врач Глеб Глебов, выпустил методичку о борьбе с коронавирусом. Скачать её можно бесплатно, заявляет доктор.

По словам Глеба Глебова, данный сборник информации может противоречить другим методичкам. А все потому, что коронавирус появился совсем недавно и еще не изучен. Поэтому, прежде всего, стоит полагаться на опыт практикующих врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом.

Photo:instagram.com

— Сегодня время авторитетов прошло, печальный опыт ошибок прошлого показывает, что ошибаться могут все, даже нобелевские лауреаты. Эта методичка составлена специалистами из «красной зоны», которые борются с COVID-19 с апреля 2020 года, заявил Глебов в своих соцсетях.

Также автор методички сообщил, что в ближайшее время появятся экземпляры на башкирском и татарском языках. В ближайшем будущем врач планирует развезти печатные версии по районам республики.

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