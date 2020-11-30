Врач covid-госпиталя из Уфы выпустил бесплатную методичку по борьбе с коронавирусом

По словам Глеба Глебова, данный сборник информации может противоречить другим методичкам. А все потому, что коронавирус появился совсем недавно и еще не изучен. Поэтому, прежде всего, стоит полагаться на опыт практикующих врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом.