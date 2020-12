Врач covid-госпиталя из Уфы выпустил бесплатную методичку по борьбе с коронавирусом

Сотрудник инфекционного госпиталя в Зубово под Уфой, врач Глеб Глебов, выпустил методичку о борьбе с коронавирусом. Скачать её можно бесплатно, заявляет доктор.

По словам Глеба Глебова, данный сборник информации может противоречить другим методичкам. А все потому, что коронавирус появился совсем недавно и еще не изучен. Поэтому, прежде всего, стоит полагаться на опыт практикующих врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом. Photo: instagram.com Методичка по борьбе с коронавирусом — Сегодня время авторитетов прошло, печальный опыт ошибок прошлого показывает, что ошибаться могут все, даже нобелевские лауреаты. Эта методичка составлена специалистами из «красной зоны», которые борются с COVID-19 с апреля 2020 года, заявил Глебов в своих соцсетях. Также автор методички сообщил, что в ближайшее время появятся экземпляры на башкирском и татарском языках. В ближайшем будущем врач планирует развезти печатные версии по районам республики.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter