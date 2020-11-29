В Башкирии еще один человек умер от коронавируса

В Башкирии еще один человек умер от коронавируса

Вчера, 14:17ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
По данным Министерства здравоохранения РБ, 29 ноября в республике зарегистрировано еще 139 случаев заболевания коронавирусом, также зафиксирована еще одна жертва ковида.

Согласно данным Минздрава РБ, за сутки заболело еще 139 жителей республики, таким образом общее количество больных коронавирусом за все время пандемии в республике составило 14126 человек.

В стационарах республики лечится 522 человек, из них в тяжелом состоянии — 35, на ИВЛ — 14. На амбулаторном лечении находится 1633 человек.

За минувшие сутки выздоровело 26 человек, общее количество выписанных по выздоровлению пациентов составило 11890 человек.

Также зарегистрирован еще один случай смерти от COVID-19. Общее количество жертв коронавируса в республике - 81.

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