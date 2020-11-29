В Башкирии еще один человек умер от коронавируса

Согласно данным Минздрава РБ, за сутки заболело еще 139 жителей республики, таким образом общее количество больных коронавирусом за все время пандемии в республике составило 14126 человек.
В стационарах республики лечится 522 человек, из них в тяжелом состоянии — 35, на ИВЛ — 14. На амбулаторном лечении находится 1633 человек.
За минувшие сутки выздоровело 26 человек, общее количество выписанных по выздоровлению пациентов составило 11890 человек.
Также зарегистрирован еще один случай смерти от COVID-19. Общее количество жертв коронавируса в республике - 81.