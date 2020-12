В Башкирии за минувшие сутки еще 138 человек заболели коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных составляет 14 264 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки от опасного вируса излечились 32 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 11 922 пациента. Также за минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Всего жертвами коронавируса стали 82 жителя республики.

