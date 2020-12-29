Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Вчера, 16:22Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало подробности о заболевших коронавирусом за минувшие сутки. Ковид-пациенты зарегистрированы в 24 районах республики.

Максимальное число заболевших подтверждено в Уфе, где коронавирус выявлен у 43 человек. В Учалинском районе зарегистрировано 17 пациентов, в Дуванском районе - 14. По 13 случаев зафиксировано в Альшеевском районе и Нефтекамске. Белебеевский район сообщил о 10 заболевших, Бакалинский район - о девяти.

В Бирском, Караидельском, Кигинском, Салаватском районах, а также городе Октябрьский предоставили данные о пяти случаях. В Миякинском районе подтверждено четыре ковид-пациента, в Белокатайском и Татышлинском районах - по три.

По два заболевших выявлено в Сибае, Аскинском и Краснокамском районах. Абзелиловский, Болтачевский, Гафурийский, Мечетлинский, Мишкинский и Янаульский районы сообщили об одном пациенте.

Отметим, всего за минувшие сутки подтверждено 166 новых случаев заболевания Covid-19. С начала пандемии выявлено 18 728 случаев.

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