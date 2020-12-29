Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Максимальное число заболевших подтверждено в Уфе, где коронавирус выявлен у 43 человек. В Учалинском районе зарегистрировано 17 пациентов, в Дуванском районе - 14. По 13 случаев зафиксировано в Альшеевском районе и Нефтекамске. Белебеевский район сообщил о 10 заболевших, Бакалинский район - о девяти.