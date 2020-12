Сегодня глава Минздрава Башкирии Максим Забелин провел последний в уходящем году брифинге. В завершение он поздравил жителей республики с наступающим Новым годом.

Максим Забелин пожелал в новом году больше радости, улыбок, исполнения желаний, позитивных эмоций и совместную победу над коронавирусом. Он также попросил в период новогодних праздников соблюдать меры безопасности. Призываю вас к ответственности и к охране нашего старшего поколения, наших жителей старше 60 лет, сказал министр. При посещении родных и близких он рекомендовал СИЗы, дезинфицирующие средства, а также вести здоровый образ жизни.

