«В каске с маской»: как строительная отрасль Башкирии справилась с годом коронавируса

Подводим итоги 2020 года в строительной отрасли. Как справились строители Башкирии с коронавирусом и локдауном — Mkset выяснял с заместителем гендиректора группы компаний «СУ-10» и членом комитета по строительству БРО ОПОРА России Эдуардом Камалетдиновым.

Mkset: «Как повлиял коронавирус на работу вашей компании?» Эдуард Камалетдинов: «Этот год для всех был непростым. Строительная отрасль столкнулась со многими сложностями: это и сложности по приобретению импортного оборудования и стройматериалов, ограничения по въезду для иностранных граждан создали дефицит рабочей силы в строительной отрасли по всей стране. Но если большинство отраслей экономики просто не работали, то строителям дали возможность трудиться. Мы ввели должность специального медработника, и, благодаря соблюдению всех противоэпидемиологических мер, смогли избежать вспышки заболевания, полностью сохранили штат работников, и ни один объект не был остановлен или заморожен». Падение спроса и рост цен: как пандемия повлияла на строительный бизнес в Башкирии — С прошлого года вступили в силу новые правила покупки недвижимости по договору долевого строительства, в частности касающихся применения эскроу-счетов. Как ваша компания справилась с переходом? Упростили изменений работу или усложнили? — Про реформу в сфере долевого строительства я могу говорить часами. В целом, новая система работает и работает неплохо. В период локдауна покупатели сидели дома, а МФЦ не принимал клиентов. Застройщик не смог бы в условиях дореформенной системы получить финансирование на строительство. Сейчас же мы не зависим от краткосрочного отсутствия продаж, наш банк-партнер Сбер своевременно финансировал наши проекты, в том числе и в период локдауна. А разрыв в продажах с лихвой покрылся ажиотажным спросом в 3-4 квартале года — в этот период показатели продаж побили все рекорды. Повышенный спрос обусловлен беспрецедентным снижением ипотечных ставок и падением курса рубля, валютные колебания неизменно увеличивают объем продаж недвижимости. — В этом году вы начали строительство жилых объектов. Как с ними обстоят дела? — Да, несколько объектов в Уфе. Во-первых, комплекс апартаментов Central Park на улице Мустая Карима возле парка Якутова — это современный комплекс с уникальной локацией и рациональными планировочными решениями. Реализация данного проекта уже ведется. Второй комплекс — это ЖК «Некрасовкий» на улице Софьи Перовской. Это большой жилой комплекс в полюбившемся многим месте вблизи микрорайона Южный. Там большой выбор — от небольших студий до классических трехкомнатных квартир. Здесь мы уже готовимся к старту продаж, он запланирован на январь–февраль 2021 года. — Вы также ведете строительство общежития БГУ на улице Гоголя. На какой стадии находится объект? — Работы уже завершены. Начали мы в 2019 году, а сейчас идет государственная приемка объекта. Надеемся, что студенты в скором времени перейдут на очную форму обучения и смогут жить в современных комфортных условиях, не уступающих зарубежным аналогам. Это пятиэтажное общежитие гостиничного типа с объектами социально-культурного назначения. — В ноябре вы заключили контракт на реконструкцию 21-го лицея. Что планируете сделать? — Проект предусматривает строительство нового современного четырехэтажного здания. Старый корпус уже демонтирован, в данный момент ведутся работы по строительству коробки здания. Срок строительства в данном случае минимальный, объект должен быть построен до 31.08.2021 года. Строительство школ для нас дело не новое, в копилке нашей компании уже больше 20 школ по всей республике. Как в «Хогвардсе»: после реконструкции школа № 44 Уфы изменилась до неузнаваемости — Один из знаковых для Башкирии объектов — самая большая школа республики, в Инорсе. Что уже сделано? — Это действительно большая школа. Общая площадь объекта — около 25 тысяч кв. метров, вместимостью 1650 учеников. Строительство началось ровно год назад, за это время практически полностью построены корпуса, ведутся отделочные работы, школа будет укомплектована современным оборудованием. Строительство идет по графику, мы укладываемся в намеченные сроки. Строительство современных образовательных объектов во всех районах города во многом облегчает жизнь родителям школьников, так как на их базе возможно проведение различных дополнительных учебных, культурных и спортивных занятий — необходимость поездок в разные части города на дополнительные занятия отпадает. — А детский сад в Инорсе вы уже открыли. — Этот детский сад является первой очередью образовательного центра, школа — второй. Здание — трёхэтажное, в нём размещаются 15 групп на 345 детей. Здесь есть музыкальный кабинет, два спортзала, кабинеты дополнительного образования, пищеблок и медпункт. На торжественном открытии в феврале был [глава Башкирии] Радий Хабиров. — Недавно Радий Хабиров хвалил темпы строительства в республике медицинских объектов, чем вы в том числе занимаетесь. Как продвигается работа по возведению поликлинического корпуса РКБ им Куватова и Республиканского кардиоцентра? — Объем работ на данных объектах очень большой, строительно-монтажные работы ведутся без выходных. Ещё в этом году мы завершили строительство хирургического корпуса республиканского онкодиспансера. Вообще, в копилке «СУ-10» множество крупных медицинских объектов — как в Уфе, так и в районах республики. Глава Башкирии расхвалил строительство медицинских объектов в республике — Объектов очень много, а вы продолжаете заключать контракты по другим. Учитывая, что эпидемия продолжается, нет ли опасений, что это негативно скажется на ходе работы? — Наоборот, когда у компании много объектов, в том числе госконтрактов, это вызывает доверие у партнеров, поставщиков и подрядных организаций. Портфель контрактов нашей компании — разнообразный и сбалансированный. Для нас нет проблем в строительстве объектов любой сложности, мы стараемся участвовать во всех конкурсно-закупочных процедурах, в том числе в других регионах. Несколько лет назад мы успешно завершили проект строительства больницы в Москве. Насколько мне известно, некоторые контракты выигрывают компании без опыта работы в строительстве со штатом 2 человека (директор и бухгалтер), не все из таких проектов потом благополучно достраиваются. — Какие у вас прогнозы на 2021 год? Что будет со строительной отраслью Башкирии? 2020 год показывает, что любые прогнозы — это всего лишь прогнозы. Как говорится, хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. А если серьезно, то строительная отрасль как одна из базовых и системообразующих отраслей экономики должна развиваться, сегодня объективных причин для пессимизма нет. Программа льготного ипотечного кредитования продлена, что для застройщиков, безусловно, хорошая новость. При условии окончания пандемии и отсутствия новых серьезных негативных факторов для экономики в целом, все будет хорошо. Только вперед, только алга!

