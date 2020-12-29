«В каске с маской»: как строительная отрасль Башкирии справилась с годом коронавируса

— Про реформу в сфере долевого строительства я могу говорить часами. В целом, новая система работает и работает неплохо. В период локдауна покупатели сидели дома, а МФЦ не принимал клиентов. Застройщик не смог бы в условиях дореформенной системы получить финансирование на строительство. Сейчас же мы не зависим от краткосрочного отсутствия продаж, наш банк-партнер Сбер своевременно финансировал наши проекты, в том числе и в период локдауна. А разрыв в продажах с лихвой покрылся ажиотажным спросом в 3-4 квартале года — в этот период показатели продаж побили все рекорды. Повышенный спрос обусловлен беспрецедентным снижением ипотечных ставок и падением курса рубля, валютные колебания неизменно увеличивают объем продаж недвижимости.