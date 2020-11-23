«Своих никогда не бросаем». Власти Башкирии окажут помощь вахтовикам

Однако, в последнее время участились звонки, мы ведем переговоры с крупными компаниями, в том числе на месторождениях «Газпрома», с которым у нас уже есть опыт взаимодействия. Там отмечается рост заболевших, рост очагов. Мы ведем консультации с Минздравом по подготовке к приему работников, сказал Баширов.