«Своих никогда не бросаем». Власти Башкирии окажут помощь вахтовикам

«Своих никогда не бросаем». Власти Башкирии окажут помощь вахтовикам

Вчера, 11:18Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
В правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором обсудили вопрос о возвращении вахтовиков с Крайнего Севера, Сибири и Якутии на Родину. Глава республики Радий Хабиров намерен поддержать рабочих и, в случае необходимости, предоставить лечение.

Замруководителя администрации главы башкирии Ринат Баширов сообщилил, что республика ведет переговоры по прийму вахтовиков с месторождений «Газпрома». По его словам, на работу не выехал ни один инфицированных сотрудник.

Однако, в последнее время участились звонки, мы ведем переговоры с крупными компаниями, в том числе на месторождениях «Газпрома», с которым у нас уже есть опыт взаимодействия. Там отмечается рост заболевших, рост очагов. Мы ведем консультации с Минздравом по подготовке к приему работников, сказал Баширов.

Радий Хабиров заявил, что это будет мощная нагрузка на систему здравоохранения, однако вахтовикам предоставят места в обсерваторе и медучреждениях.

Это будет мощнейшая нагрузка на систему здравоохранения, но мы своих никогда не бросаем. Не надо их там оставлять, потому что нет на Севере условия для лечения, отметил глава региона.

Напомним, в Башкирии растет число заболевших коронавирусом и пневмонией. На сегодняшнем совещании министр здравоохранения Максим Забелин рассказал об эпидобстановке в республике, а также о лечении и коечном фонде в больницах.

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