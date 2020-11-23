«Своих никогда не бросаем». Власти Башкирии окажут помощь вахтовикам

Замруководителя администрации главы башкирии Ринат Баширов сообщилил, что республика ведет переговоры по прийму вахтовиков с месторождений «Газпрома». По его словам, на работу не выехал ни один инфицированных сотрудник.
Однако, в последнее время участились звонки, мы ведем переговоры с крупными компаниями, в том числе на месторождениях «Газпрома», с которым у нас уже есть опыт взаимодействия. Там отмечается рост заболевших, рост очагов. Мы ведем консультации с Минздравом по подготовке к приему работников, сказал Баширов.
Радий Хабиров заявил, что это будет мощная нагрузка на систему здравоохранения, однако вахтовикам предоставят места в обсерваторе и медучреждениях.
Это будет мощнейшая нагрузка на систему здравоохранения, но мы своих никогда не бросаем. Не надо их там оставлять, потому что нет на Севере условия для лечения, отметил глава региона.
Напомним, в Башкирии растет число заболевших коронавирусом и пневмонией. На сегодняшнем совещании министр здравоохранения Максим Забелин рассказал об эпидобстановке в республике, а также о лечении и коечном фонде в больницах.