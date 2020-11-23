В Башкирии выявлен 131 новый случай заболевания коронавирусом

В Башкирии выявлен 131 новый случай заболевания коронавирусом

Вчера, 10:18Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании в правительства Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин огласил новые данные по заболевшим коронавирусом.

За минувшие сутки число ковид-пациентов увеличилось на 131. Всего в республике с начала пандемии подтверждено 13 318 случаев. В настоящее время лечение проходят 394 человек. Из них в тяжёлом состоянии находятся 32 пациентов и ещё 18 — подключены к аппарату ИВЛ. В республике выполнено 1 621 980 исследований. 5 800 коек развернуто для пациентов с инфекционными заболевания.

Напомним, вчера Минздрав Башкирии сообщил об очередной жертве коронавируса. Скончалась 68-летняя жительница Дюртюлинского района. Врачи выявили у женщины сопутствующие заболевания, такие как ожирение второй степени, двусторонний нефросклероз и бронхиальную астму.

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