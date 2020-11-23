В Башкирии выявлен 131 новый случай заболевания коронавирусом

За минувшие сутки число ковид-пациентов увеличилось на 131. Всего в республике с начала пандемии подтверждено 13 318 случаев. В настоящее время лечение проходят 394 человек. Из них в тяжёлом состоянии находятся 32 пациентов и ещё 18 — подключены к аппарату ИВЛ. В республике выполнено 1 621 980 исследований. 5 800 коек развернуто для пациентов с инфекционными заболевания.