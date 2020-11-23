В Башкирии всего на 2% снизилась заболеваемость коронавирусом у жителей старше 65 лет

Как напомнил глава Башкирии, решение об обязательной самоизоляции приняли несколько недель назад, однако число ковид-пациентов старше пожилого возраста снизилось только на 2%.
Эти родные наши люди должны сидеть дома и, что за нарушение этого правила вообще штраф предусматривается. И всего лишь снижение на 2%. Мы недорабатываем, сказал Хабиров.
Глава Башкирии попросил проанализировать данную ситуацию, в том числе в системе штрафов. Радий Хабиров высказался против штрафов, однако, как он отметил, это плодотворно скажется на эпидситуации. Также он попросил настроить работу СМИ, которые должны информировать о помощи пожилым людям и самоизоляции.
Я внутренне против, чтобы штрафовать пожилых людей, но потом они скажут спасибо, добавил Радий Хабиров.
Напомним, за минувшие сутки коронавируса подтвердился ещё у 130 человек.