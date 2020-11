В Башкирии всего на 2% снизилась заболеваемость коронавирусом у жителей старше 65 лет

На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили обязательную самоизоляцию лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболевания. Глава республики Радий Хабиров поручил усилить работу по нераспространению коронавируса среди этих групп населения.

Как напомнил глава Башкирии, решение об обязательной самоизоляции приняли несколько недель назад, однако число ковид-пациентов старше пожилого возраста снизилось только на 2%. Эти родные наши люди должны сидеть дома и, что за нарушение этого правила вообще штраф предусматривается. И всего лишь снижение на 2%. Мы недорабатываем, сказал Хабиров. Глава Башкирии попросил проанализировать данную ситуацию, в том числе в системе штрафов. Радий Хабиров высказался против штрафов, однако, как он отметил, это плодотворно скажется на эпидситуации. Также он попросил настроить работу СМИ, которые должны информировать о помощи пожилым людям и самоизоляции. Я внутренне против, чтобы штрафовать пожилых людей, но потом они скажут спасибо, добавил Радий Хабиров. Напомним, за минувшие сутки коронавируса подтвердился ещё у 130 человек.

