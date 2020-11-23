В Башкирии всего на 2% снизилась заболеваемость коронавирусом у жителей старше 65 лет

Глава Башкирии попросил проанализировать данную ситуацию, в том числе в системе штрафов. Радий Хабиров высказался против штрафов, однако, как он отметил, это плодотворно скажется на эпидситуации. Также он попросил настроить работу СМИ, которые должны информировать о помощи пожилым людям и самоизоляции.