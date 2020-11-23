Минздрав Башкирии отчитался о наличии препаратов в аптеках для лечения коронавируса

Минздрав Башкирии отчитался о наличии препаратов в аптеках для лечения коронавируса

Вчера, 11:03Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании министр здравоохранения башкирии Максим Забелин сообщил о наличии препаратов для лечения коронавируса в Башкирии.

По данным Забелина, за прошлую неделю пациентам выдали 345 наборов за счет средств федерального бюджета и ещё 111 — за счет региональных средств. В настоящее время в аптечной и розничной сетях имеется ряд маркированных препаратов: 285 тысяч упаковок — «Умифеновира», 502 тысячи — «Интерферон Альфа», 500 тысяч — «Азитромицина», 154 тысячи — «Амоксициллина», 138 тысяч — «Кларитромицина», 37 тысяч — «Дексаметазона», 32 тысячи — «Преднизолона» и другие.

В обороте имеется большое количество немаркированных препаратов, сказал Забелин.

Кроме того, 25 ноября «Башфармация» получил 105 тысяч упаковок препарата «Арбидол» и 70 тысяч флаконов «Цефтриаксона».

Напомним, 17 ноября началась выдача бесплатных препаратов для пациентов с пневмонией и коронавирусом.

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