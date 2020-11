Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало данные о жертве Covid-19.

За минувшие сутки скончалась 68-летняя жительница Дюртюлинского района. Врачи выявили у женщины сопутствующие заболевания, такие как ожирение второй степени, двусторонний нефросклероз и бронхиальную астму. Напомним, что с начала пандемии коронавируса это уже 75-я жертва. Кроме того, в Башкирии ежедневно растет численность заболевших. На сегодняшний подтверждено ещё 126 случаев. С весны коронавирус был выявлен у 13 178 человек.

