Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало статистику по заболеванию коронавирусом в республике. Новые случаи на сегодняшний день подтверждены в 23 районах РБ.

Большинство ковид-пациентов зарегистрировано в Уфе — 39 человек. Второе место в антирейтинге занимает Кумертау, где выявлено 22 случая. Следом идёт Бижбулякский район с 19 заболевшими. Туймазинский района сообщил о 12 пациентах, Ишимбайский — об 11. В Бакалинском районе Башкирии выявлено девять случае заболевания, в Белебеевском — восемь, в Бирском — семь. По четыре ковид-пациента зафиксировано в Учалинском, Янаульском районах, а также городе Октябрьский. Краснокамский, Мелеузовский, Стерлитамакский районы, Салават и Стерлитамак предоставили данные о трех заболевших коронавирусом. В Татышлинском районе два человека заболели Covid-19. По одному случаю выявлено в Альшеевском, Баймакском, Илишевском, Кугарчинском, Куюргазинском районах и Нефтекамске. Напомним, за минувшие сутки 162 человека заболели коронавирусом. С начала пандемии новая инфекция подтвердилась у 17 681 жителя Башкирии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter