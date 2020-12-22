Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Большинство ковид-пациентов зарегистрировано в Уфе — 39 человек. Второе место в антирейтинге занимает Кумертау, где выявлено 22 случая. Следом идёт Бижбулякский район с 19 заболевшими. Туймазинский района сообщил о 12 пациентах, Ишимбайский — об 11. В Бакалинском районе Башкирии выявлено девять случае заболевания, в Белебеевском — восемь, в Бирском — семь. По четыре ковид-пациента зафиксировано в Учалинском, Янаульском районах, а также городе Октябрьский.