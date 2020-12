Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин ответил на вопрос об окончании пандемии коронавируса в республике в студии программы «Честно говоря» на БСТ.

По нашим прогнозам мы должны перейти в нормальный рабочий ритм со второго полугодия, сказал Забелин. Отметим, что в Башкирии ежедневно регистрируется рост случае заболевания коронавирусом. За минувшие сутки выявлено ещё 162 ковид-пациента. На вчерашнем оперативном совещании в правительстве РБ Максим Забелин сообщил, что коечный фонд в республике заполнен на 74,5%.

