В Башкирии зарегистрировано 162 новых случая заболевания коронавирусом

В Башкирии зарегистрировано 162 новых случая заболевания коронавирусом

Вчера, 13:20Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Портал «Стопкоронавирус.рф» опубликовал статистику по заболевшим Covid-19.

За минувшие сутки в Башкирии ещё 162 человека заболели коронавирусом. По стране зарегистрировано 28 776 случаев. За 24 часа вылечились 24 159 россиян, в том числе в Башкирии 134.

На сегодняшний день подтвержден 561 новый летальный случай. Большинство смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге (82) и Москве (71). В Башкирии от коронавируса, по данным портала скончался один человек.

Напомним, накануне ушел из жизни научный сотрудник и заведующий лабораторией Института биологии УФИЦ РАН Олег Логинов. Его коллега Ильдар Габдрафиков написал в соцсетях, что ученый скончался от коронавируса.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
вирусБашкирияболезнь
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы