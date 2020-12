В Башкирии зарегистрировано 162 новых случая заболевания коронавирусом

Портал «Стопкоронавирус.рф» опубликовал статистику по заболевшим Covid-19.

За минувшие сутки в Башкирии ещё 162 человека заболели коронавирусом. По стране зарегистрировано 28 776 случаев. За 24 часа вылечились 24 159 россиян, в том числе в Башкирии 134. На сегодняшний день подтвержден 561 новый летальный случай. Большинство смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге (82) и Москве (71). В Башкирии от коронавируса, по данным портала скончался один человек. Напомним, накануне ушел из жизни научный сотрудник и заведующий лабораторией Института биологии УФИЦ РАН Олег Логинов. Его коллега Ильдар Габдрафиков написал в соцсетях, что ученый скончался от коронавируса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter