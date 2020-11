Главный санитарный врач России Анна Попова подписала новое постановление по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил в стране.

Если раньше профилактика коронавирусной инфекции рассчитывалась до 1 января 2021 года, то теперь правила будут действовать до 1 января 2022 года. Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии выявили 125 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии диагноз подтвердился 12 809 человек. В России за минувшие сутки подтверждено 23 610 ковид-пациентов.

