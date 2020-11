Эксперты Минздрава предостерегли россиян от приема антибиотиков при легком течении коронавирусной инфекции.

Газета “Известия” сообщает, специалисты Министерства здравоохранения России не рекомендуют принимать антибиотики при легком течении коронавирусной инфекции. По их словам, такие средства не смогут вылечить COVID-19 и их прием целесообразен только в случае присоединения бактериального воспаления или при развитии осложнений. Также в ведомстве подчеркнули, что не стоит заниматься самолечением - препараты должны назначаться врачом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter