Минздрав Башкирии сообщил о свежих данных по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так, за минувшие сутки опасной болезнью заразились 125 человек. Всего с начала пандемии общее число инфицированных составляет 12 809 человек.

Выздоровели от коронавируса за сутки 84 пациента. За все время были выписаны 11 275 человек. Также Минздрав сообщил об одном скончавшемся пациенте от COVID-19. Напомним, накануне 70-й жертвой коронавируса оказалась 78-летняя уфимка, страдавшая гипертонической болезнью третьей степени, сахарным диабетом второго типа, а также имевшая объемное образование в правом легком, о характере которого подробную информацию в минздраве не сообщили.

