В Башкирии активистке взломали дверь из-за заявлений о клевете

Сегодня днем в Сибае в соцсетях стала распространяться информация о том, что в двери дома, где живет активистка Альфия Узянбаева, ломятся сотрудники полиции. Медиакорсеть решила выяснить, что же происходит.

- Примерно в полдень все началось и в три часа завершилось, - рассказала Медиакорсети Альфия Узянбаева. – Взломали дверь, ворвались сотрудники полиции, в постановлении нет номера уголовного дела и в качестве кого я приглашалась. У них в постановлении указан осмотр жилища. Я ушла, и не знаю, что там сейчас они делают. В разговоре мне сказали, что осмотр делают на основании заявления депутата Госсобрания Дениса Назарова об информации в соцсетях.

Позднее активистка предоставила Медиакорсети видео, на котором видно, что сотрудники полиции с понятыми зашли в дом, после того как кто-то взломал дверь при помощи топора и лома. В кадре полицейский пытается зачитать постановление суда об осмотре помещения, а Альфия Узянбаева, не став дожидаться этого осмотра, покидает дом.

Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, пояснил Медиакорсети, что осмотр помещения, где проживает Альфия Узянбаева, производится на основании решения суда после того, как она не приходила в полицию по повесткам. В полицию поступило несколько заявлений о том, что она распространяет клевету.