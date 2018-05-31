В Башкирии женщину осудят за продажу паленого алкоголя

54-летняя жительница Хайбуллинского района обвиняется по статье «Незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ноябре 2017 года злоумышленницу оштрафовали за незаконную продажу спиртных напитков на 15 тысяч рублей, но та продолжила заниматься незаконной деятельностью, и через месяц вновь была задержана полицейскими.

Экспертиза установила, что жидкость, которую продавала женщина, представляла опасность для жизни и здоровья потребителей. Она была сделана из этилового спирта неизвестного происхождения, а концентрация уксусного альдегида, эфиров, а также сивушных масел не соответствовала допустимым значениям.

В ходе осмотра были изъяты канистры с надписью «Дезинфицирующее средство Антисептин-Марат».