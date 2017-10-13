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Глава Башкирии призвал усилить борьбу с продажей «паленки»
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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Глава Башкирии призвал усилить борьбу с продажей «паленки»

13 октября 2017, 08:51Политика
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