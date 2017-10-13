Глава Башкирии призвал усилить борьбу с продажей «паленки»

Курултаю республики предложено выступить с законодательной инициативой о введении ограничения реализации алкоголя в таре объёмом менее 250 мл.
12 октября глава республики провел заседание постоянно действующего координационного совещание по обеспечению правопорядка в республике, сообщили в пресс-центре правительства РБ. Совещание посвящалось противодействию незаконного оборота контрафактной и суррогатной алкогольной продукции в Башкирии.
Глава региона привел печальную статистику о том, что за восемь месяцев в республике было 865 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, то есть каждый месяц – 110-120 случаев отравления. 111 случаев – с летальным исходом. В прошлом году за этот период погибло 107 человек. Отравились 19 детей в возрасте до 14 лет в Кумертау, Салавате и Стерлитамаке.
Понятно, что борьба с суррогатным алкоголем должна быть усилена по всем направлениям. Надо всем действовать слаженно – силовым структурам, федеральным надзорным органам, органам исполнительной власти республики, администрациям районов и городов, общественности.Рустэм Хамитов
По итогам совещания Государственному Собранию – Курултаю республики предложено выступить с законодательной инициативой о введении ограничения реализации алкогольной продукции в таре объёмом менее 250 мл.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости