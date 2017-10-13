Глава Башкирии призвал усилить борьбу с продажей «паленки»

Глава региона привел печальную статистику о том, что за восемь месяцев в республике было 865 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, то есть каждый месяц – 110-120 случаев отравления. 111 случаев – с летальным исходом. В прошлом году за этот период погибло 107 человек. Отравились 19 детей в возрасте до 14 лет в Кумертау, Салавате и Стерлитамаке.