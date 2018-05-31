В Башкирии за один день в пожарах погибли три человека

В Ишимбае, в одном из дачных домов после пожара было обнаружено тело мужчины, в квартире в Федоровском районе в пожаре сгорела женщина, труп мужчины обнаружили и в одном из частных домов в Абзелиловском районе.

По предварительным данным, рано утром 30 мая 2018 года загорелся дачный дом в городе Ишимбай. После тушения пожара обнаружено тело 28-летнего хозяина дома. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с электроприборами.

Предполагается, что днем этого же дня из-за замыкания электропроводки загорелся частный бревенчатый дом в селе Янгельское Абзелиловского района, погиб 69-летний хозяин дома. По той же причине в этот день загорелась квартира в деревне Новософиевка Федоровского района. После тушения пожара обнаружено тело 48-летней хозяйки квартиры.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводятся доследственные проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведены осмотры мест происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших, а также пожарно-технические исследования. По результатам проверок будет принято соответствующее процессуальное решение.