В Уфимском районе в ДТП скончался 23-летний водитель

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авария произошла в условиях сильного тумана.
29 декабря вечером в Уфимском районе на третьем километре автодороги Курасково-Нурлино-Арсланово при сильном тумане столкнулись «Nissan X-Trail», за рулем которого находился 33-летний уфимец и «ВАЗ-2110», которым управлял 23-летний житель Кушнаренковского района, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончался на месте преступления.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей