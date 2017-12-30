В Уфимском районе в ДТП скончался 23-летний водитель

Авария произошла в условиях сильного тумана.

29 декабря вечером в Уфимском районе на третьем километре автодороги Курасково-Нурлино-Арсланово при сильном тумане столкнулись «Nissan X-Trail», за рулем которого находился 33-летний уфимец и «ВАЗ-2110», которым управлял 23-летний житель Кушнаренковского района, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.