В Башкирии МЧС предупредило быть аккуратными на дорогах из-за тумана

В республике сохранится сильный туман с видимостью 50 метров и более.

Сегодня, 8 ноября, утром в Башкирии сохранится сильный туман с видимостью 50 метров и более, сообщили в региональном МЧС. Ухудшение видимости может стать причиной чрезвычайных ситуаций, поэтому МЧС просит водителей снизить скоростной режим, а пешеходов – быть аккуратными на улице.