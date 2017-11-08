В Башкирии МЧС предупредило быть аккуратными на дорогах из-за тумана

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В республике сохранится сильный туман с видимостью 50 метров и более.
Сегодня, 8 ноября, утром в Башкирии сохранится сильный туман с видимостью 50 метров и более, сообщили в региональном МЧС. Ухудшение видимости может стать причиной чрезвычайных ситуаций, поэтому МЧС просит водителей снизить скоростной режим, а пешеходов – быть аккуратными на улице.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей