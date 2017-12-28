В Башкирии ожидается сильный туман

Также будут порывы ветра до 17 м/с.

29 декабря на дорогах будет сильный туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Пройдет небольшой снег, местами до умеренного, будет слабая метель, а на отдельных участках дорог снежный накат и гололедица.