В Башкирии ожидается сильный туман

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Также будут порывы ветра до 17 м/с.
29 декабря на дорогах будет сильный туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Пройдет небольшой снег, местами до умеренного, будет слабая метель, а на отдельных участках дорог снежный накат и гололедица.
Температура воздуха днем составит +2-3°C, ночью -3-8°C. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы ветра до 17 м/с.
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