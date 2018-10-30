Уфимка создала наркопритон и жестоко обращалась с собственной дочерью

По версии следствия, женщина из своей квартиры сделала наркопритон, за использование помещения ей платили запрещенными веществами. Уфимка им предоставляла шприцы и другие предметы, используемые для потреблениия наркотических средств.

Дважды сотрудники правоохранительных органов у нее находили запрещенные вещества.

Ее 12-летняя дочь осталась без внимания и должной заботы матери. Женщина подолгу не кормила свою дочь, в состоянии алкогольного опьянения выгоняла девочку из дома. Ребенок часто ночевала у родственников, которые покупали ей еду и одежду.

Женщина признала свою вину в совершении данных преступлений. Ее дочь пристроена в городской социальный приют для подростков и детей.