В Уфе разобьют сквер на месте притона рядом с церковью
Власти города намерены разбить сквер на месте гаражного кооператива, у которого истек срок действия договора аренды. Об этом сообщили в администрации города.
По данным мэрии, гаражный кооператив «Орбита» располагается непосредственно за Воскресенским собором. Из 130 гаражей уже снесены 70.
Принятию такого решения также поспособствовал и тот факт, что от местных жителей регулярно поступали жалобы на тревожную обстановку, сложившуюся на территории гаражного кооператива.
Так, горожане сообщили, что в одном из гаражей организован нелегальный пункт приема металлолома, в котором за металл рассчитываются с клиентами «фанфуриками».
Сквер, по мнению властей, создаст прекрасную обстановку рядом с красивым и величественным православным сооружением.
Не исключено, что средства на благоустройство территории может выделить благотворительный фонд «Имэн кала», созданный известным предпринимателем Сергеем Веремеенко и ведущий работы по строительству храма.