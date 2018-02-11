В Уфе разобьют сквер на месте притона рядом с церковью

Подходящее место нашлось в микрорайоне Глумилино.

Власти города намерены разбить сквер на месте гаражного кооператива, у которого истек срок действия договора аренды. Об этом сообщили в администрации города.

По данным мэрии, гаражный кооператив «Орбита» располагается непосредственно за Воскресенским собором. Из 130 гаражей уже снесены 70.

Принятию такого решения также поспособствовал и тот факт, что от местных жителей регулярно поступали жалобы на тревожную обстановку, сложившуюся на территории гаражного кооператива.

Так, горожане сообщили, что в одном из гаражей организован нелегальный пункт приема металлолома, в котором за металл рассчитываются с клиентами «фанфуриками».

Сквер, по мнению властей, создаст прекрасную обстановку рядом с красивым и величественным православным сооружением.