В Уфе из фитнес-центра в ТРК «Мир» приставы вывезли тренажеры
Сегодня, 16:33ПроисшествияРустэм Башкирцев
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В дальнейшем их продадут за долги.
Из фитнес-центра в торгово-развлекательном центре «Мир» судебные приставы изъяли тренажеры за долги, сообщают «Вести-Башкортостан».
Всего было возбуждено 80 исполнительных производств на сумму более 5,5 миллионов рублей. Приставы на месте провели опись имущества и наложили арест. В дальнейшем планируется реализовать спортивные тренажеры в счет погашения долгов.
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