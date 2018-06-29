В Уфе из фитнес-центра в ТРК «Мир» приставы вывезли тренажеры

Из фитнес-центра в торгово-развлекательном центре «Мир» судебные приставы изъяли тренажеры за долги, сообщают «Вести-Башкортостан».

Всего было возбуждено 80 исполнительных производств на сумму более 5,5 миллионов рублей. Приставы на месте провели опись имущества и наложили арест. В дальнейшем планируется реализовать спортивные тренажеры в счет погашения долгов.