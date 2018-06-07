В Башкирии судебные приставы добились смены главы сельсовета за рубку леса

В Башкирии судебные приставы, по иску прокурора, обязали депутатов Ишлинского сельсовета Белорецкого района принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата и главы поселения Фаниса Даньянова за нанесенный ущерб лесному фонду района в крупном размере

- В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по ст. 260 п. «г» ч. 2 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере), - сообщили в пресс-службе УФСПП по РБ. - В соответствии с требованием п.6 ч. 6 ст 36 ст 40 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.

То есть при наличии действующей судимости человек не может занимать муниципальную должность.

Но глава поселения всячески уклонялся от исполнения решения суда. Члены сельсовета решения о смене главы поселения принимать не спешили. Тогда за дело взялись судебные приставы.

Судебный пристав предупредил их, что в случае дальнейшего оттягивания принятия решения суда граждане будут привлечены к уголовной ответственности по ст 315 УК РФ. Кроме того в отношении них было составлено четыре протокола 17.15 КоАП РФ: два из них - в отношении самого главы, и два - в отношении членов Совета.

Вчера, 6 июня, состоялась внеочередное заседание Совета сельского поселения Ишлинский сельсовет по вопросу – о досрочном прекращении полномочий депутата и главы сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан Фаниса Даньянова. Об этом сообщается на официальном сайте Белорецкого района.